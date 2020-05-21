В Саратове задержали мужчин с наркотиками

21 Май 2020 2020-05-21T14:27:06+03:00

Оба не раз привлекались к уголовной ответственности

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Во вторник, 19 мая, в Ленинском районе Саратова на проспекте Строителей и Песочной улице сотрудники Росгвардии задержали мужчин, у которых при себе оказались свертки с наркотиками.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, в присутствии понятых у них изъяли вещества.

Оба мужчины рецидивисты, один из них живет в Энгельсе. На них завели уголовные дела, злоумышленников передали сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU