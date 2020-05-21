В Саратовской области экзамен по стандартам WorldSkills состоится в условиях пандемии
В Саратове обсудили, как будет проводиться демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills в условиях пандемии.
- Экзамен будет проводиться с возможным использованием дистанционных технологий или очно с обеспечением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Малыми группами при строгом соблюдении противоэпидемиологических требований, — сообщает «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Свои умения и навыки продемонстрируют 319 выпускников региона, им дадут оценку педагоги, эксперты от предприятий. Уровень знаний оценивается в соответствии с международными требованиями.
Как и в прошлом году, демоэкзамены пройдут в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», инициированного майским указом президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.
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ИСТОЧНИК KP.RU