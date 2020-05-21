Роспотребнадзор в Саратове проверит Крытый рынок и еще ряд магазинов в центре города, которые открылись без разрешения

21 Май 2020 2020-05-21T12:57:57+03:00

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Почему открылись и работают магазины «РиВ Гош», «ТВОЕ» в ТЦ «Хэпимолл», обувные магазины на Московской, отделы с одеждой в Крытом рынке» в Роспотребнадзоре пояснить не смогли.

На брифинге 21 мая замруководителя службы Надежда Матвеева в ответ на вопрос почему некоторые непродовольственные магазины работают, в то время как другие продолжают соблюдать режим запрета в период пандемии коронавируса, сказала, что закрыты должны быть все.

- Решения по открытию таких магазинов не принималось. Возьмем на заметку, проверим основания их открытия и работы, - пообещала Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU