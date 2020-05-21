Без воды остались жители Солнечного и Октябрьского района Саратова
Сегодня, 21 мая, без воды остались жители Весеннего и 1-го Телевизионного проездов, улицы Симбирцева 12 и 2-й Садовой 6.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, как только закончат работы на коммуникациях.
Также прогнозно до полуночи без воды остались жители квадрата улиц Тархова, Перспективная, Гусельская, проспекта Строителей в поселке Солнечный Саратова.
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ИСТОЧНИК KP.RU