В Солнечном собака провалилась в трехметровый открытый колодец
В Солнечном поселке Саратова спасатели достали из трехметрового открытого люка собаку.
- Животное провалилось в колодец на пересечении улиц Мамонтовой и Чехова. В городскую службу спасения позвонила владелица пса, она не могла самостоятельно его достать, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе горспаса.
Фото пресс-службы горспаса
Прибывшие специалисты вызволили питомца с помощью петли и передали хозяйке. Также они обозначили открытый колодец, чтобы предотвратить несчастные случаи.
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ИСТОЧНИК KP.RU