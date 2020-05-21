В Солнечном собака провалилась в трехметровый открытый колодец

21 Май 2020 2020-05-21T12:38:17+03:00

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В Солнечном поселке Саратова спасатели достали из трехметрового открытого люка собаку.

- Животное провалилось в колодец на пересечении улиц Мамонтовой и Чехова. В городскую службу спасения позвонила владелица пса, она не могла самостоятельно его достать, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе горспаса.

Фото пресс-службы горспаса

Прибывшие специалисты вызволили питомца с помощью петли и передали хозяйке. Также они обозначили открытый колодец, чтобы предотвратить несчастные случаи.

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ИСТОЧНИК KP.RU