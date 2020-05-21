2020-05-21T12:14:20+03:00
Общество

Трассу в Петровском районе планируют отремонтировать до конца года

Ведется ремонт двух участков
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Трасса соединяет Петровск с семью селамиТрасса соединяет Петровск с семью селами
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев накануне, 20 мая, посетил Петровский район.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он, в частности, побывал на месте капитального ремонта трассы межрегионального значения Петровск — Савкино — Лопатино (Пензенская область).

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Запланировано отремонтировать два сложных участка общей протяженностью пять километров до конца 2020 года. Это позволит полностью привести дорогу в порядок.

Дорога соединяет Петровск с семью селами и пропускает большой поток транзитного транспорта. Износ перед ремонтом достигал 70%.

Валерий Радаев посетил объект капитального ремонта

Валерий Радаев посетил объект капитального ремонта

- Много лет здесь была разбитая дорога, ее необходимо привести в порядок. После открытия у нас международного аэропорта «Гагарин» возрос поток жителей Пензенской области. При этом дорога является самой короткой между двумя федеральными трассами Саратов — Нижнй Новгород и ПензаСамара, — отметил Валерий Радаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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