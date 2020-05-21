Трассу в Петровском районе планируют отремонтировать до конца года
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев накануне, 20 мая, посетил Петровский район.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он, в частности, побывал на месте капитального ремонта трассы межрегионального значения Петровск — Савкино — Лопатино (Пензенская область).
Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Запланировано отремонтировать два сложных участка общей протяженностью пять километров до конца 2020 года. Это позволит полностью привести дорогу в порядок.
Дорога соединяет Петровск с семью селами и пропускает большой поток транзитного транспорта. Износ перед ремонтом достигал 70%.
Валерий Радаев посетил объект капитального ремонта
- Много лет здесь была разбитая дорога, ее необходимо привести в порядок. После открытия у нас международного аэропорта «Гагарин» возрос поток жителей Пензенской области. При этом дорога является самой короткой между двумя федеральными трассами Саратов — Нижнй Новгород и Пенза — Самара, — отметил Валерий Радаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU