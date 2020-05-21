2020-05-21T13:13:25+03:00
Общество

Два района Саратова до вечера остались без воды

Идут работы на коммуникациях
Дарья Вострикова
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Сегодня, 21 мая, ориентировочно до 18:00 без воды остались жители Октябрьского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о нечетной стороне Советской улицы на участке от Горького до Радищева, Провиантской от Мичурина до Советской, четной стороне Мичурина от Радищева до Горького.

Водоснабжение вернут, как только будут закончены работы на коммуникациях.

Также воды не будет ориентировочно до 20:00 у жителей Брянской улицы, от Брянского проезда до поселка Князевка, Брянского, Санаторного проездов и поселка Князевка, улицы Хомяковой на участке от Новокрекингской до Брянского проезда, Минской, Акмолинских проездов.

Также в зону отключений попал дом №45 на 5-м Динамовском проезде, 6-й Динамовский проезд 32, 40а, 40б, 7-й Динамовский тупик 26/40, 29/45, 47, 49/53, Южная улица 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 38/40, 40, 42, 42а, 42б, 47.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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