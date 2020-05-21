2020-05-21T12:28:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области

В Саратове — почти 500 случаев
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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Карта распространения коронавируса на 21 маяКарта распространения коронавируса на 21 маяФото: Ольга Симонова
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Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.

Напомним, очаги заражения есть в каждом районе. Из них в 14 — больше 50 случаев.

На 21 мая больше всего заразившихся — 490 человек — в Саратове. 150 зараженных в Ершовском районе, 131 — в Энгельсском, 112 — в Балаковском, 108 — в Краснокутском, 104 — в Аткарском.

За сутки, 20 мая, подтверждены еще 67 случаев заражения. Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 2 139 случаев.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области 21 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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