Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области

21 Май 2020 2020-05-21T12:28:01+03:00

В Саратове — почти 500 случаев

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Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.

Напомним, очаги заражения есть в каждом районе. Из них в 14 — больше 50 случаев.

На 21 мая больше всего заразившихся — 490 человек — в Саратове. 150 зараженных в Ершовском районе, 131 — в Энгельсском, 112 — в Балаковском, 108 — в Краснокутском, 104 — в Аткарском.

За сутки, 20 мая, подтверждены еще 67 случаев заражения. Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 2 139 случаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780343" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области 21 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU