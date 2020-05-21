Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.
Напомним, очаги заражения есть в каждом районе. Из них в 14 — больше 50 случаев.
На 21 мая больше всего заразившихся — 490 человек — в Саратове. 150 зараженных в Ершовском районе, 131 — в Энгельсском, 112 — в Балаковском, 108 — в Краснокутском, 104 — в Аткарском.
За сутки, 20 мая, подтверждены еще 67 случаев заражения. Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 2 139 случаев.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области 21 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU