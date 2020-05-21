2020-05-21T10:45:23+03:00
Происшествия

Серийного насильника из Саратова посадили на 12 лет

Мужчина шантажировал своих жертв компрометирующим видео
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесен приговор насильнику, распространителю детского порно и вымогателю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на скамье подсудимых оказался 54-летний мужчина.

Установлено, что в феврале 2018 года он в соцсети познакомился с 23-летней девушкой и пригласил ее на съемную квартиру для лечебного массажа, так как она оказывала такие услуги. Там он изнасиловал ее и запугал настолько, что потерпевшая не стала обращаться в полицию.

31 мая он позвонил девушке снова и шантажом вновь вызвал на встречу. Мужчина угрожал жертве, что в противном случае распустит о ней дурную славу в интернете. На этот раз злоумышленник снял изнасилование на видео и после потребовал 10 тыс. рублей за запись. Однако девушка тоже записала телефонный разговор с мужчиной и передала полиции.

Во время расследования выяснилось, что у него она была не единственной жертвой. В августе 2018 года он познакомился в соцсети с 15-летней девочкой, пригласив на подработку. Вместо этого на встрече он ее изнасиловал и также снял процесс на телефон. Мужчина начал шантажировать ребенка записью, 2 сентября вновь вызвал на встречу и опять надругался. После этого он продолжал писать и звонить девочке, но та не отвечала. Однако 22 декабря он пообещал удалить компромат, и тогда жертва согласилась прийти. Она вновь подверглась нападению и насилию.

Мужчина отрицал вину, но суд счел доказательства достаточными. Приговором насильника отправили в колонию строгого режима на 12 лет. Также он обязан будет заплатить потерпевшим 500 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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