В Ершове полыхающую иномарку тушили трое пожарных

21 Май 2020 2020-05-21T09:28:26+03:00

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В Ершове Саратовской области сегодня ночью, 21 мая, сгорела Mazda CX-5.

- Сигнал о пожаре на улице Ремонтная поступил в 03:57, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Иномарку тушили три человека и одна единица техники. Площадь возгорания составила 5 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU