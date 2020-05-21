2020-05-21T09:28:26+03:00
Происшествия

В Ершове полыхающую иномарку тушили трое пожарных

Mazda CX-5 загорелась на улице Ремонтная
Ольга Симонова
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В Ершове Саратовской области сегодня ночью, 21 мая, сгорела Mazda CX-5.

- Сигнал о пожаре на улице Ремонтная поступил в 03:57, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Иномарку тушили три человека и одна единица техники. Площадь возгорания составила 5 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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