В Ершове полыхающую иномарку тушили трое пожарных
Mazda CX-5 загорелась на улице Ремонтная
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В Ершове Саратовской области сегодня ночью, 21 мая, сгорела Mazda CX-5.
- Сигнал о пожаре на улице Ремонтная поступил в 03:57, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Иномарку тушили три человека и одна единица техники. Площадь возгорания составила 5 кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU