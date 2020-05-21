В Саратовской области ищут 19-летнего Яна Буденко
В Саратовской области ищут 19-летнего Яна Буденко, который ушел из дома 18 мая в 13:00 в селе Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области.
Об этом «КП-Саратов» рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы парня: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.
На момент пропажи был одет в черную кожаную куртку и голубые джинсы, обут в черные мокасины.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU