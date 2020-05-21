21 Май 2020 2020-05-21T09:42:42+03:00

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В Саратовской области ищут 19-летнего Яна Буденко, который ушел из дома 18 мая в 13:00 в селе Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области.

Об этом «КП-Саратов» рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы парня: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

На момент пропажи был одет в черную кожаную куртку и голубые джинсы, обут в черные мокасины.

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ИСТОЧНИК KP.RU