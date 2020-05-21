Работники мукомольного завода в Энгельсе попросили Вячеслава Володина спасти их от сокращений

21 Май 2020 2020-05-21T09:16:32+03:00

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Сегодня, 21 мая, в соцсети «ВКонтакте» появилась публикация обращения работников ЗАО «Энгельсский мукомольный завод» к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

- Мы выражаем свое недовольство по поводу принудительного закрытия нашего предприятия ввиду пандемии коронавируса. На заводе работали более 200 человек. Нас отправили в отпуск, затем в отпуск с оплатой 2\3 от оклада, а с июля нас сокращают, — сказано в тексте письма.

Отмечается, что предприятие — самое крупное в регионе в данной отрасли. Здесь производили муку для Саратовской, Пензенской, Самарской, Волгоградской областей, выпускали более 250 тонн продукции в сутки, а также отрубей.

Работники завода уверены, что завод в дальнейшем хотят ликвидировать. Они просят председателя ГД разобраться в ситуации, потому что сейчас, в период ограничений из-за коронавируса, устроиться на работу очень сложно.

В министерстве сельского хозяйства Саратовской области прокомментировали ситуацию.

- По данным руководства ЗАО «Энгельсский мукомольный завод», завод остается работоспособным. В планах — сохранение деятельности предприятия в дальнейшем. С середины апреля 2020 года ЗАО «ЭМЗ», по информации руководства, находится на плановом ремонте и газации. В связи с мероприятиями по профилактике коронавирусной инфекции, персонал ЗАО находится в отпуске, — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Соответствующее письмо поступило в министерство за подписью генерального директора предприятия. Однако в пресс-службе не стали уточнять конкретную фамилию. Из открытых источников в интернете можно найти, что руководителем ЗАО «Энгельсский мукомольный завод» является Михаил Старшин.

Также в министерстве подчеркнули, что администрации Энгельсского района поручено держать ситуацию на контроле.

Кстати, по данным Минсельхоза, плановый ремонт должен был продлится только до середины мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU