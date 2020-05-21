2020-05-21T09:16:32+03:00
Общество

Работники мукомольного завода в Энгельсе попросили Вячеслава Володина спасти их от сокращений

Граждане считают, что предприятие могут закрыть
Дарья ВостриковаЕкатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 мая, в соцсети «ВКонтакте» появилась публикация обращения работников ЗАО «Энгельсский мукомольный завод» к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

- Мы выражаем свое недовольство по поводу принудительного закрытия нашего предприятия ввиду пандемии коронавируса. На заводе работали более 200 человек. Нас отправили в отпуск, затем в отпуск с оплатой 2\3 от оклада, а с июля нас сокращают, — сказано в тексте письма.

Отмечается, что предприятие — самое крупное в регионе в данной отрасли. Здесь производили муку для Саратовской, Пензенской, Самарской, Волгоградской областей, выпускали более 250 тонн продукции в сутки, а также отрубей.

Работники завода уверены, что завод в дальнейшем хотят ликвидировать. Они просят председателя ГД разобраться в ситуации, потому что сейчас, в период ограничений из-за коронавируса, устроиться на работу очень сложно.

В министерстве сельского хозяйства Саратовской области прокомментировали ситуацию.

- По данным руководства ЗАО «Энгельсский мукомольный завод», завод остается работоспособным. В планах — сохранение деятельности предприятия в дальнейшем. С середины апреля 2020 года ЗАО «ЭМЗ», по информации руководства, находится на плановом ремонте и газации. В связи с мероприятиями по профилактике коронавирусной инфекции, персонал ЗАО находится в отпуске, — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Соответствующее письмо поступило в министерство за подписью генерального директора предприятия. Однако в пресс-службе не стали уточнять конкретную фамилию. Из открытых источников в интернете можно найти, что руководителем ЗАО «Энгельсский мукомольный завод» является Михаил Старшин.

Также в министерстве подчеркнули, что администрации Энгельсского района поручено держать ситуацию на контроле.

Кстати, по данным Минсельхоза, плановый ремонт должен был продлится только до середины мая.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серийного насильника из Саратова посадили на 12 лет
В Ершове полыхающую иномарку тушили трое пожарных
В Саратовской области ищут 19-летнего Яна Буденко
Работники мукомольного завода в Энгельсе попросили Вячеслава Володина спасти их от сокращений
В Пугачевском районе тело сельчанина нашли в яме на огороде
В Саратове во время самоизоляции активизировались мошенники-газовики
ДТП с автобусом в Саратове случилось в день профилактического рейда ГИБДД
Самоизоляция в Саратове: в детсадах работают 115 дежурных групп
В столкновении такси и ВАЗа в Саратове пострадал мужчина
В Саратове рецидивист с электрошокером напал на прохожего и отобрал крестик с иконой
В центре Саратова пешеход пострадал из-за столкновения легковушек
В Саратове суд отправил в колонию двух девушек и четырех парней
Заключенный саратовской колонии напал на инспектора из-за наушников
Четверг в Саратовской области будут прохладным
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 21 мая 2020 года: еще 92 человека
В Саратовской области от коронавируса умерли уже 15 человек
Глава СК РФ дал поручения по поводу обрушения дома в Энгельсе
СКР в Саратове начал проверку автобусного ДТП на Танкистов с семью пострадавшими
Семь пассажиров маршрутки пострадали в ДТП на Танкистов в Саратове
Центр Петровска благоустроят в едином стиле
Под Саратовом парень украл у пассажира ВАЗа телефон