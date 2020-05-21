Работники мукомольного завода в Энгельсе попросили Вячеслава Володина спасти их от сокращений
Сегодня, 21 мая, в соцсети «ВКонтакте» появилась публикация обращения работников ЗАО «Энгельсский мукомольный завод» к председателю Госдумы Вячеславу Володину.
- Мы выражаем свое недовольство по поводу принудительного закрытия нашего предприятия ввиду пандемии коронавируса. На заводе работали более 200 человек. Нас отправили в отпуск, затем в отпуск с оплатой 2\3 от оклада, а с июля нас сокращают, — сказано в тексте письма.
Отмечается, что предприятие — самое крупное в регионе в данной отрасли. Здесь производили муку для Саратовской, Пензенской, Самарской, Волгоградской областей, выпускали более 250 тонн продукции в сутки, а также отрубей.
Работники завода уверены, что завод в дальнейшем хотят ликвидировать. Они просят председателя ГД разобраться в ситуации, потому что сейчас, в период ограничений из-за коронавируса, устроиться на работу очень сложно.
В министерстве сельского хозяйства Саратовской области прокомментировали ситуацию.
- По данным руководства ЗАО «Энгельсский мукомольный завод», завод остается работоспособным. В планах — сохранение деятельности предприятия в дальнейшем. С середины апреля 2020 года ЗАО «ЭМЗ», по информации руководства, находится на плановом ремонте и газации. В связи с мероприятиями по профилактике коронавирусной инфекции, персонал ЗАО находится в отпуске, — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Соответствующее письмо поступило в министерство за подписью генерального директора предприятия. Однако в пресс-службе не стали уточнять конкретную фамилию. Из открытых источников в интернете можно найти, что руководителем ЗАО «Энгельсский мукомольный завод» является Михаил Старшин.
Также в министерстве подчеркнули, что администрации Энгельсского района поручено держать ситуацию на контроле.
Кстати, по данным Минсельхоза, плановый ремонт должен был продлится только до середины мая.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU