В Пугачевском районе тело сельчанина нашли в яме на огороде

21 Май 2020 2020-05-21T09:07:43+03:00

Мужчину нашли в яме. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Пугачевском районе Саратовской области погиб 35-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Сообщение о пропаже мужчины без вести поступило в полицию 20 мая. Жительница села Тургеньевка заявила, что исчез ее 35-летний родственник. При этом его дом не заперт, вещи, телефон находятся на месте.

Полицейские проверили двор и придомовую территорию. Тело было найдено в трехметровой яме, выложенной изнутри кирпичом, которая находилась на приусадебном участке. Труп извлекли спасатели.

Яма изнутри выложена кирпичом. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тело извлекли спасатели. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU