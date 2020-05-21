В Пугачевском районе тело сельчанина нашли в яме на огороде
В Пугачевском районе Саратовской области погиб 35-летний мужчина.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Сообщение о пропаже мужчины без вести поступило в полицию 20 мая. Жительница села Тургеньевка заявила, что исчез ее 35-летний родственник. При этом его дом не заперт, вещи, телефон находятся на месте.
Полицейские проверили двор и придомовую территорию. Тело было найдено в трехметровой яме, выложенной изнутри кирпичом, которая находилась на приусадебном участке. Труп извлекли спасатели.
Яма изнутри выложена кирпичом. Фото СУ СКР по Саратовской области
Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Тело извлекли спасатели. Фото СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU