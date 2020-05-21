2020-05-21T09:07:43+03:00
Происшествия

В Пугачевском районе тело сельчанина нашли в яме на огороде

Следователи начали проверку [фото]
Екатерина Семенова
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Мужчину нашли в яме. Фото СУ СКР по Саратовской областиМужчину нашли в яме. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Пугачевском районе Саратовской области погиб 35-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Сообщение о пропаже мужчины без вести поступило в полицию 20 мая. Жительница села Тургеньевка заявила, что исчез ее 35-летний родственник. При этом его дом не заперт, вещи, телефон находятся на месте.

Полицейские проверили двор и придомовую территорию. Тело было найдено в трехметровой яме, выложенной изнутри кирпичом, которая находилась на приусадебном участке. Труп извлекли спасатели.

Яма изнутри выложена кирпичом. Фото СУ СКР по Саратовской области

Яма изнутри выложена кирпичом. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тело извлекли спасатели. Фото СУ СКР по Саратовской области

Тело извлекли спасатели. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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