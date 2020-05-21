В Саратове во время самоизоляции активизировались мошенники-газовики

21 Май 2020 2020-05-21T09:04:26+03:00

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Сегодня, 21 мая, в паблике «Саратов онлайн» местный житель Владислав Иванов сообщил о мошенниках-газовиках, которые работают в областном центре.

Мужчина опубликовал снимок объявления организации ГК «Регионгаз». Гражданам сообщают, что якобы на основании постановления правительства РФ №410 от 14.05.2013 в их доме будут проводиться проверки, работы по ремонту и замене газового оборудования и установкам приборов учета газа. Поэтому нужно обеспечить доступ их специалистам.

- В регионе если что самоизоляция, нельзя собираться больше двух человек, а вы высаживаете десант работников от восьми. Натаскайте их немного, а то когда их выбьешь из заученного шаблона, они теряются, — написал гражданин.

В комментариях под постом саратовцы предложили писать маркером на таких сообщениях, что это мошенники, чтобы обезопасить соседей и пожилых людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU