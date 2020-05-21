2020-05-21T09:01:27+03:00
Происшествия

ДТП с автобусом в Саратове случилось в день профилактического рейда ГИБДД

В столкновении автобуса со столбом пострадали семь человек
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ДТП на Танкистов 20 мая 2020 года. Фото ГИБДДДТП на Танкистов 20 мая 2020 года. Фото ГИБДД
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По данным ГИБДД Саратовской области, за первые четыре месяца в регионе случилось 19 ДТП с участием пассажирского транспорта и по вине его водителей. В этих авариях пострадали в разной степени 28 человек.

Напомним, 20 мая произошла еще одна авария с автобусом на улице Танкистов. Пассажирский транспорт врезался в столб, семь человек пострадали.

Именно вчера сотрудники ГИБДД проводили в рамках месячника безопасности дорожного движения очередной рейд «Автобус», в нескольких районах Саратова. В том числе выявили один факт эксплуатации автобуса с неисправностью, с которой эксплуатация запрещена, и один факт эксплуатация автобуса с не пройденным государственным техническим осмотром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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