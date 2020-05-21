Самоизоляция в Саратове: в детсадах работают 115 дежурных групп

21 Май 2020 2020-05-21T08:30:49+03:00

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Сегодня, 21 мая, в Саратове во время самоизоляции работают 115 дежурных групп в 75 детсадах.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в них 949 детей.

Сначала малышам померили температуру, а потом запустили в продезинфицированные и прокварцованные помещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU