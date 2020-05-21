Самоизоляция в Саратове: в детсадах работают 115 дежурных групп
Родители привели 949 детей
Изменить размер текста:
Сегодня, 21 мая, в Саратове во время самоизоляции работают 115 дежурных групп в 75 детсадах.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в них 949 детей.
Сначала малышам померили температуру, а потом запустили в продезинфицированные и прокварцованные помещения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU