В Саратове рецидивист с электрошокером напал на прохожего и отобрал крестик с иконой

21 Май 2020 2020-05-21T08:07:35+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла грабеж, который произошел с 22:00 до 23:00 19 мая в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 36-летнего мужчины, на него напал неизвестный с электрошокером у дома на Международной улице.

Прохожий отобрал серебряные изделия: крестик, перстень, цепочку, икону, 500 рублей и ключи от автомобиля.

Сумма ущерба составила 37,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний рецидивист, который признался, что продал перстень и цепочку, а крестик потерял.

На мужчину завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU