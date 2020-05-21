В Саратове рецидивист с электрошокером напал на прохожего и отобрал крестик с иконой
Полиция Ленинского района раскрыла грабеж, который произошел с 22:00 до 23:00 19 мая в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 36-летнего мужчины, на него напал неизвестный с электрошокером у дома на Международной улице.
Прохожий отобрал серебряные изделия: крестик, перстень, цепочку, икону, 500 рублей и ключи от автомобиля.
Сумма ущерба составила 37,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний рецидивист, который признался, что продал перстень и цепочку, а крестик потерял.
На мужчину завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU