В центре Саратова пешеход пострадал из-за столкновения легковушек
Авария произошла утром
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Сегодня, 21 мая, в 7:35 на перекрестке улиц Сакко и Ванцетти и Вольской в Саратове случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, столкнулись Ravon и Chevrolet Niva, после чего один из автомобилей из-за удара сбил 37-летнего пешехода.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU