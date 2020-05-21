В центре Саратова пешеход пострадал из-за столкновения легковушек

21 Май 2020 2020-05-21T08:51:50+03:00

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Сегодня, 21 мая, в 7:35 на перекрестке улиц Сакко и Ванцетти и Вольской в Саратове случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, столкнулись Ravon и Chevrolet Niva, после чего один из автомобилей из-за удара сбил 37-летнего пешехода.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU