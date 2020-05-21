2020-05-20T20:56:16+03:00
Происшествия

В Саратове суд отправил в колонию двух девушек и четырех парней

Они занимались кражами, угонами и до смерти забили человека
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова вынесен приговор группе из двух девушек и четырех парней. Все они в возрасте от 16 до 21 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд признал их в разной степени виновными в кражах, угонах, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека.

Суд установил, что вечером 18 апреля прошлого года двое парней и двое девушек распивали спиртное в квартире на улице Азина. Причем одной из них было на тот момент всего 15 лет. К ним присоединился 21-летний молодой человек и стал оказывать одной из дам знаки внимания. Но это не понравилось компании, и они вчетвером избили его так, что утром он скончался.

Кроме того, юношей будут судить за кражи техники из автомобилей, магазинов, а также угонах.

Суд отправил двух парней, участвовавших в избиении на Азина, в колонию строгого режима на 8,5 лет каждого. Еще двух — на два года и три месяца и два года и шесть месяцев. 19-летняя девушка проведет в колонии общего режима семь лет, 16-летняя — 5,5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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