2020-05-20T20:28:16+03:00
Происшествия

Заключенный саратовской колонии напал на инспектора из-за наушников

Мужчину обвинили еще в одном преступлении
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, который уже отбывает срок в колонии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в дезорганизации деятельности исправительного учреждения с применением насилия в отношении сотрудника колонии.

По версии следствия, утром 24 апреля сотрудник колонии №10 обнаружил у 27-летнего заключенного запрещенный предмет. Отказываясь его отдать, осужденный схватил инспектора за руки. При этом предмет упал на пол — это оказались наушники.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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