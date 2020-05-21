Заключенный саратовской колонии напал на инспектора из-за наушников

21 Май 2020 2020-05-20T20:28:16+03:00

Мужчину обвинили еще в одном преступлении

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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, который уже отбывает срок в колонии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в дезорганизации деятельности исправительного учреждения с применением насилия в отношении сотрудника колонии.

По версии следствия, утром 24 апреля сотрудник колонии №10 обнаружил у 27-летнего заключенного запрещенный предмет. Отказываясь его отдать, осужденный схватил инспектора за руки. При этом предмет упал на пол — это оказались наушники.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU