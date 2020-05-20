СКР начал проверку ДТП на Танкистов с семью пострадавшими
В Кировском районе Саратова начала проверка по факту ДТП на Танкистов.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следователи осматривают место происшествия.
Напомним, вечером 20 мая микроавтобус маршрута №99 врезался в столб напротив дома №56 по улице Танкистов. Семь пассажиров пострадали и были госпитализированы.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU