Семь пассажиров маршрутки пострадали в ДТП на Танкистов в Саратове
В Саратове сегодня, 20 мая, маршрутка №99 с 39-летним мужчиной за рулем врезалась в световую опору.
Фото городской Госавтоинспекции
- По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадали семь пассажиров: шесть женщин и один мужчина. Их доставили в больницу, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Танкистов.
Фото городской Госавтоинспекции
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU