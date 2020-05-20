2020-05-20T18:05:55+03:00
Происшествия

Семь пассажиров маршрутки пострадали в ДТП на Танкистов в Саратове

Водитель не справился с управлением
Ольга Симонова
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Фото городской ГосавтоинспекцииФото городской Госавтоинспекции
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В Саратове сегодня, 20 мая, маршрутка №99 с 39-летним мужчиной за рулем врезалась в световую опору.

Фото городской Госавтоинспекции

Фото городской Госавтоинспекции

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадали семь пассажиров: шесть женщин и один мужчина. Их доставили в больницу, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Танкистов.

Фото городской Госавтоинспекции

Фото городской Госавтоинспекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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