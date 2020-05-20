Центр Петровска благоустроят в едином стиле
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил сегодня, 20 мая, Петровский район.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он, в частности, побывал на площади Ленина, где ведется благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Сейчас на площади Ленина укладывают брусчатку и бордюры, планируется завершить работы в июне.
Идет укладка брусчатки
Валерий Радаев поручил в этом году полностью благоустроить главную площадь города.
- На главной площади Петровска должно быть создано современное, комфортное городское пространство. Нужно найти возможности и сделать все в едином стиле. Беру это на свой контроль, — заявил губернатор.
Кроме того, он считает необходимым, чтобы проект благоустройства центра Петровска принял участие в федеральном конкурсе «Малые города России».
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ИСТОЧНИК KP.RU