Под Саратовом парень украл у пассажира ВАЗа телефон
Суд признал 21-летнего жителя села Старые Бурасы виновным в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 29 сентября 2019 года ночью он ехал на ВАЗ 21103 по Новым Бурасам.
Один из пассажиров, мужчина, нашел на заднем сидении легковушки телефон стоимостью 5 тыс. рублей и дал юноше, чтобы тот положил аппарат в бардачок машины.
Однако парень забрал гаджет себе, а потом продал.
Теперь ему придется отдать штраф в размере 5 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU