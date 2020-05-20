Под Саратовом парень украл у пассажира ВАЗа телефон

20 Май 2020 2020-05-20T17:38:32+03:00

Юноша должен был положить гаджет в бардачок автомобиля

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Суд признал 21-летнего жителя села Старые Бурасы виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 29 сентября 2019 года ночью он ехал на ВАЗ 21103 по Новым Бурасам.

Один из пассажиров, мужчина, нашел на заднем сидении легковушки телефон стоимостью 5 тыс. рублей и дал юноше, чтобы тот положил аппарат в бардачок машины.

Однако парень забрал гаджет себе, а потом продал.

Теперь ему придется отдать штраф в размере 5 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU