В маршрутке №63 Саратова у водителей чаще всего нет масок и спецпропусков

20 Май 2020 2020-05-20T17:30:58+03:00

Это одни из наиболее частых нарушений

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Сегодня, 20 мая, представители минтранса Саратовской области вместе с ГИБДД провели рейд по автобусам на остановке «Автовокзал».

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратов», объектами внимания стали маршрутка №63 и автобус №611, который ходит из Саратова в Дергачи.

Инспекторы ГИБДД осмотрели техническое состояние транспорта, проверили, соблюдают ли водители режим труда и отдыха на маршрутах дальнего следования.

Сообщается, что на маршруте №63 у водителей чаще всего нет спецпропусков и масок, за что к ним могут применить меры административного характера.

Проверка показала, что не в каждой единице транспорта размещена информация по профилактике распространения коронавируса.

Его санитарное состояние признано удовлетворительным.

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ИСТОЧНИК KP.RU