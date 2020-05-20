В маршрутке №63 Саратова у водителей чаще всего нет масок и спецпропусков
Сегодня, 20 мая, представители минтранса Саратовской области вместе с ГИБДД провели рейд по автобусам на остановке «Автовокзал».
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратов», объектами внимания стали маршрутка №63 и автобус №611, который ходит из Саратова в Дергачи.
Инспекторы ГИБДД осмотрели техническое состояние транспорта, проверили, соблюдают ли водители режим труда и отдыха на маршрутах дальнего следования.
Сообщается, что на маршруте №63 у водителей чаще всего нет спецпропусков и масок, за что к ним могут применить меры административного характера.
Проверка показала, что не в каждой единице транспорта размещена информация по профилактике распространения коронавируса.
Его санитарное состояние признано удовлетворительным.
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ИСТОЧНИК KP.RU