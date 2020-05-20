Иномарка сбила 14-летнего велосипедиста в Пугачеве

20 Май 2020 2020-05-20T17:59:16+03:00

Велосипедист был госпитализирован. Фото ГИБДД по Саратовской области

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В Пугачеве Саратовской области днем 20 мая был сбит велосипедист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, пострадавшему мальчику 14 лет.

По предварительной версии, в 16:20 на улице Советская, 62 автомобиль Isuzu под управлением 59-летнего водителя наехал на велосипедиста.

Автомобилем управлял 59-летний водитель. Фото ГИБДД по Саратовской области

Пострадавший был госпитализирован. Обстоятельства аварии уточняются.

- Госавтоинспекция области обращает внимание родителей на ответственное отношение по обеспечению безопасности детей в период начавшихся летних каникулы, а также на соблюдение режима самоизоляции , действующего в регионе. Контролируйте детей, проводите беседы с несовершеннолетними о соблюдении правил безопасности, — призвали в ГИБДД региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU