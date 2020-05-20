Иномарка сбила 14-летнего велосипедиста в Пугачеве
В Пугачеве Саратовской области днем 20 мая был сбит велосипедист.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, пострадавшему мальчику 14 лет.
По предварительной версии, в 16:20 на улице Советская, 62 автомобиль Isuzu под управлением 59-летнего водителя наехал на велосипедиста.
Автомобилем управлял 59-летний водитель. Фото ГИБДД по Саратовской области
Пострадавший был госпитализирован. Обстоятельства аварии уточняются.
- Госавтоинспекция области обращает внимание родителей на ответственное отношение по обеспечению безопасности детей в период начавшихся летних каникулы, а также на соблюдение режима самоизоляции , действующего в регионе. Контролируйте детей, проводите беседы с несовершеннолетними о соблюдении правил безопасности, — призвали в ГИБДД региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU