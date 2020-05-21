Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 21 мая 2020 года: еще 92 человека
Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 21 мая 2020 года составило 2072 человека
.
Изменить размер текста:
В Саратовской области вчера, 20 мая, стало известно о 92 новых случаях COVID-19.
Общее число заразившихся коронавирусом в регионе на 21 мая 2020 года составило 2072 человека.
От новой инфекции в регионе скончались 15 человек, выздоровели 580. За сутки болезнь победили 62 пациента.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области 20 мая.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU