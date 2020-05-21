Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 21 мая 2020 года: еще 92 человека

21 Май 2020 2020-05-20T20:02:08+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 21 мая 2020 года составило 2072 человека

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области вчера, 20 мая, стало известно о 92 новых случаях COVID-19.

Общее число заразившихся коронавирусом в регионе на 21 мая 2020 года составило 2072 человека.

От новой инфекции в регионе скончались 15 человек, выздоровели 580. За сутки болезнь победили 62 пациента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780129" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области 20 мая.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU