Четверг в Саратовской области будут прохладным
Возможен дождь
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В Саратовской области 21 мая ожидается облачная погода, возможны прояснения.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, местами возможен кратковременный дождь и туман.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 14 метров в секунду при порывах.
Днем воздух прогреется до +12... +17 градусов, в Левобережье — до +22 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU