Четверг в Саратовской области будут прохладным

21 Май 2020 2020-05-20T20:00:31+03:00

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В Саратовской области 21 мая ожидается облачная погода, возможны прояснения.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, местами возможен кратковременный дождь и туман.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 14 метров в секунду при порывах.

Днем воздух прогреется до +12... +17 градусов, в Левобережье — до +22 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU