Аэропорт «Гагарин» возобновляет рейсы из Саратова в Москву

20 Май 2020 2020-05-20T17:14:44+03:00

Возобновляются рейсы из Саратова в Москву Фото: Екатерина Семенова

Улететь можно будет уже завтра

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В Саратове с завтрашнего дня, 21 мая, возобновляется авиасообщение с Москвой.

Как сообщили «КП-Саратов» в аэропорту «Гагарин», вновь будут производиться вечерние рейсы.

Вылететь из Саратова в Москву можно будет в 19:15 на самолете компании S7 Airlines.

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ИСТОЧНИК KP.RU