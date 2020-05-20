Аэропорт «Гагарин» возобновляет рейсы из Саратова в Москву
Улететь можно будет уже завтра
Возобновляются рейсы из Саратова в МосквуФото: Екатерина Семенова
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В Саратове с завтрашнего дня, 21 мая, возобновляется авиасообщение с Москвой.
Как сообщили «КП-Саратов» в аэропорту «Гагарин», вновь будут производиться вечерние рейсы.
Вылететь из Саратова в Москву можно будет в 19:15 на самолете компании S7 Airlines.
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ИСТОЧНИК KP.RU