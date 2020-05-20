Саратовский онкодиспансер продолжает прием пациентов даже во время ограничительных мер

20 Май 2020 2020-05-20T17:15:20+03:00

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В Саратове жители могут пройти обследование в онкологическом центре, несмотря на ограничительные меры.

Об этом было сказано на круглом столе в «Комсомольской правде» 19 мая, который был посвящен Всемирному дню диагностики меланомы.

Ранее мы уже писали об опасности бесконтрольного загара и необходимости наблюдать за изменениями родинок на коже. Об этом рассказала Светлана Аверьянова, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

Светлана АверьяноваФото: Антон Угольков

В частности, следует обратить внимание, не изменила ли родинка цвет, размер или структуру. Это может быть покраснение вокруг образования, его рост, изменение окраски, цветные вкрапления, жжение (зуд, покалывание), неровные края, ассиметричность образования, кровоточивость и другие общеизвестные симптомы, на которые следует обращать внимание. Однако протекать заболевания может абсолютно по-разному, окончательный вывод может сделать только специалист.

Анна Макиенко, заместитель главного врача по поликлинической работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», отметила, что учреждение работает в плановом режиме с соблюдением профилактических мер. Ведется прием пациентов даже из районов, где введен карантин, хотя для них установлен особый порядок, например, необходима справка об отсутствии COVID-19.

Анна МакиенкоФото: Антон Угольков

- В онкодиспансер, кончено, может обратиться любой человек. Но, все же, лучше приходить по направлению от специалиста первичного звена — онколога или терапевта из поликлиники, чтобы мы не направляли на дополнительные обследования, — отметила она.

Также она рассказала, что порой удаление новообразований на коже в салонах красоты может быть опасным из-за травмирования кожи. Поэтому лучше при необходимости обратиться к дерматологу-онкологу.

- Можно удалять пигментные образования и в косметологических клиниках, только при условии, что после этого будет проведено гистологическое исследование. Если образование доброкачественное — хорошо, ничего страшного. Если злокачественное, необходимо направлять данные нам, лечение должно продолжаться в онкодиспансере. Если же гистологическое исследование не обеспечено, то удалением пигментных образований лучше не заниматься, иначе можно, попросту говоря, покалечить человека, — заявил Геннадий Наянов, замглавного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

Геннадий НаяновФото: Антон Угольков

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ИСТОЧНИК KP.RU