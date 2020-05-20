В Саратове задержаны подозреваемые в серийном мошенничестве
Сотрудники полиции вместе с росгвардейцами задержали в Саратове троих мужчин, подозреваемых в серийном мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, злоумышленники с марта по май 2020 года обманом забирали у своих жертв деньги, общая сумма ущерба превысила 350 тыс. рублей.
Одной из них стала 75-летняя местная жительница. Ночью женщине позвонил неизвестный и сказал, что для освобождения ее внука от уголовного преследования, нужно 100 тыс. рублей. Пока что родственник якобы задержан.
Доверчивая пенсионерка отдала гражданину, который пришел к ней домой, 30 тыс. рублей.
Без 12 тыс. рублей остался и 83-летний мужчина. Он отдал деньги за «свободу» знакомого. Мошенники говорили сначала о 120 тыс. рублей, но узнав, что у пенсионера нет такой суммы, согласились на меньшее.
Выяснилось, что злоумышленники причастны к девяти эпизодам. На них возбуждены уголовные дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU