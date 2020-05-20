В Саратове задержаны подозреваемые в серийном мошенничестве

20 Май 2020 2020-05-20T17:10:47+03:00

Злоумышленники выманили у своих жертв свыше 350 тыс. рублей

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Сотрудники полиции вместе с росгвардейцами задержали в Саратове троих мужчин, подозреваемых в серийном мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, злоумышленники с марта по май 2020 года обманом забирали у своих жертв деньги, общая сумма ущерба превысила 350 тыс. рублей.

Одной из них стала 75-летняя местная жительница. Ночью женщине позвонил неизвестный и сказал, что для освобождения ее внука от уголовного преследования, нужно 100 тыс. рублей. Пока что родственник якобы задержан.

Доверчивая пенсионерка отдала гражданину, который пришел к ней домой, 30 тыс. рублей.

Без 12 тыс. рублей остался и 83-летний мужчина. Он отдал деньги за «свободу» знакомого. Мошенники говорили сначала о 120 тыс. рублей, но узнав, что у пенсионера нет такой суммы, согласились на меньшее.

Выяснилось, что злоумышленники причастны к девяти эпизодам. На них возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU