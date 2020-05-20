Приют для бездомных животных в Саратове пообещали модернизировать к началу июля

20 Май 2020 2020-05-20T15:55:50+03:00

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Сегодня, 20 мая, глава Саратова Михаил Исаев вместе с чиновниками побывал в приюте для животных в Гуселке-2.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, уже сделаны десять вольеров, в которые заселят от четырех до шести питомцев, подобранных по характеру. С появлением новых конструкций их расселят. Монтируют еще 14.

Сотрудник МБУ «Дорстрой» Галина Елисеева отметила, что содержание собак стало гораздо лучше.

Места для животных сделаны так, чтобы те не мокли и не попадали под палящее солнце.

Также идут работы в основном блоке, на 80% готова система водоснабжения.

Сейчас в пункте временного содержания находятся около 136 собак, четырех недавно отдали в добрые руки.

- Первыми числами июля мы должны закончить здесь все работы. Это благоустройство территории, монтаж вольеров, которые отвечают всем требованиям, ремонт нежилого помещения, где будет располагаться медицинский блок для оказания помощи и стерилизации, карантинный и послеоперационный блоки. Сейчас работы ведутся согласно графику и по завершению мы получим современный муниципальный приют для животных, — рассказал Михаил Исаев.

Также по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина будет построен еще один приют на 300 особей в Заводском районе Саратова. Сейчас ведутся проектные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU