Из Ершовского района не выпустили 700 тонн зараженной пшеницы

20 Май 2020 2020-05-20T15:30:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили в партии продовольственной пшеницы из Ершовского района сорняк.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, зерно заражено горчаком ползучим, который засоряет посевы всех культур, а также очень неприхотлив.

Партию отправили на подработку, не выпустив за пределы района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU