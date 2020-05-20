Из Ершовского района не выпустили 700 тонн зараженной пшеницы
Специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявили в партии продовольственной пшеницы из Ершовского района сорняк.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, зерно заражено горчаком ползучим, который засоряет посевы всех культур, а также очень неприхотлив.
Партию отправили на подработку, не выпустив за пределы района.
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ИСТОЧНИК KP.RU