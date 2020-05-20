В Саратове полицейские накрыли канал сбыта наркотиков

20 Май 2020 2020-05-20T15:50:34+03:00

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В Саратове полицейские вместе с силовиками задержали троих мужчин, подозреваемых в попытке сбыта наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, иностранцы в возрасте от 18 до 46 лет организовали преступную группу, чтобы продавать вещества.

Старший из них руководил и доставал крупные партии наркотиков, а закладчики оборудовали тайники с дозами.

При обыске у них изъяли вещества общим весом 33,89 грамма.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, они находятся под стражей.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU