В Саратове полицейские накрыли канал сбыта наркотиков
В Саратове полицейские вместе с силовиками задержали троих мужчин, подозреваемых в попытке сбыта наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, иностранцы в возрасте от 18 до 46 лет организовали преступную группу, чтобы продавать вещества.
Старший из них руководил и доставал крупные партии наркотиков, а закладчики оборудовали тайники с дозами.
При обыске у них изъяли вещества общим весом 33,89 грамма.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, они находятся под стражей.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU