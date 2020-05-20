В Саратовской области с начала 2020 года в ДТП пострадали 88 детей
В Саратовской области с 20 по 27 мая пройдет рейд «Ребенок — главный пассажир».
- За четыре месяца 2020 года произошло 75 аварий с участием несовершеннолетних, в которых 88 детей получили травмы, один погиб. Случилось 42 ДТП с детьми-пассажирами, в которых пострадал 51 ребенок, — уточнили «КП-Саратов» в областном УГИБДД.
С начала года в авариях погибли двое детей, в первом случае это был ребенок, которого везла мать на руках. Второй, 15-летний подросток, катался на крышке багажника.
Водителей призывают не забывать использовать автокресла, садиться за руль трезвыми, избегать опасных маневров и не выезжать на полосу для встречного движения там, где это запрещено ПДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU