В Саратовской области общая сумма долгов по зарплате составляет 301 млн рублей

20 Май 2020 2020-05-20T14:27:57+03:00

Из них больше половины — по предприятиям в стадии банкротства

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В Саратове сегодня, 20 мая, проходит брифинг зампредседателя правительства области Сергея Наумова по мерам социальной поддержки населения в период распространения коронавируса.

На мероприятии выступил главный госинспектор труда в регионе Алексей Санников.

Он рассказал, что общая сумма долгов по зарплате — 301 млн рублей по 50 предприятиям.

- Роста пока не наблюдается. Из них 176 млн — по предприятиям в стадии банкротства, — сообщил Санников.

Также он отметил, что за период ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в инспекцию труда поступило 619 обращений, которые являются основанием для проверки.

В основном это: незаконные увольнения, задержки зарплаты, невыдача документов при расторжении трудовых отношений.

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ИСТОЧНИК KP.RU