2020-05-20T15:05:53+03:00
Общество

Вячеслав Володин рассказал о «серых схемах» при строительстве в Саратовской области

Председатель Госдумы призвал выполнять закон
Дарья Вострикова
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о нарушениях, которые происходят во время строительства в Саратовской области.

Видеообращение опубликовано сегодня, 20 мая, в паблике сторонников председателя Госдумы.

- Очень много серых схем и людей, которые работают на стройках, их не оформляют в штат организаций, занижают заработную плату, уходят на минималку. И говоря об этом, хочется также сказать о том, что отчисления в бюджет вот с этих объектов практически никакого. А это средства, в первую очередь, на оказание медицинских услуг, социальной помощи и пенсионные отчисления, ну и конечно, это средства в рамках отчислений по налогу НДФЛ. От этого страдают люди, — подчеркнул он.

Председатель Госдумы отметил, что также недополучают и рабочие, чей труд не оплачивается официально. Правоохранительным органам и правительству региона нужно изучить этот вопрос.

Вячеслав Володин обозначил, что на проектах должны работать те, кто уже зарекомендовал себя, показал качество и выполнение точно в срок, к кому не было претензий.

- А у нас получается ровно наоборот. Осваивают эти деньги и решают свои проблемы отдельно взятые личности, повышая благосостояние, не для этого мы искали средства и решали вопрос финансирования проектов, крайне важных для Саратовской области. Поэтому я надеюсь, кто должен заниматься контрольно-надзорной деятельностью, финансовой деятельностью, — это в том числе и контроль в области налогов, — сделают все для того, чтобы все встало на свои места, — сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы закончил обращение тем, что закон существует один для всех и призвал всех его выполнять.

Вячеслав Володин о строительстве в Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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