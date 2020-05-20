В Саратове рецидивист угнал машину и продал ее за 10 тыс. рублей
Полиция Заводского района раскрыла угон ВАЗ-2112 у 40-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 18:30 25 ноября до 8:00 26 ноября 2019 года кто-то уехал на его машине, которая стояла на 2-й Пионерской улице.
Вчера, 19 мая, выяснилось, что к этому причастен 35-летний рецидивист, который задержан за такое же преступление.
Мужчина признался, что продал легковушку неизвестному за 10 тыс. рублей, а деньги потратил на себя.
Мера пресечения в отношении него не менялась, на гражданина завели еще одно уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU