Три улицы в Саратове до вечера остались без воды

20 Май 2020 2020-05-20T15:14:57+03:00

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Сегодня, 20 мая, без воды остались три улицы в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами по переврезке к новому водопроводу.

Речь идет о Московском шоссе, 22, 24, 26, 28, 30, Стахановской и Степной улицах.

Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU