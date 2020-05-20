Три улицы в Саратове до вечера остались без воды
Отключения коснулись Ленинского района
Изменить размер текста:
Сегодня, 20 мая, без воды остались три улицы в Ленинском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами по переврезке к новому водопроводу.
Речь идет о Московском шоссе, 22, 24, 26, 28, 30, Стахановской и Степной улицах.
Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 20:00.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU