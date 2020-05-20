В Вольске дом купца Шведова признали объектом культурного наследия
Дом купца Шведова, который расположен на Революционной улице, 46 в Вольске, признан объектом культурного наследия. Сейчас там находится здание районной администрации.
- В 2019 году здание прошло экспертизу. Специалист Олег Демин отметил, что оно построено во второй половине XIX века. Объект представляет собой двухэтажное кирпичное строение Г-образной формы в плане, с металлической вальмовой кровлей. Уличный фасад оштукатурен и декорирован в стиле эклектика, — рассказали «КП-Саратов» в Управлении по охране объектов культурного наследия Саратовской области.
Также Олег Демин сообщил, что на исследуемой территории находится множество объектов культурного наследия, составляющих единый архитектурный ансамбль. В том числе два объекта федерального значения, три регионального, 15 выявленных.
Экспертиза прошла общественное обсуждение, утверждены границы территории и предмет охраны памятника.
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ИСТОЧНИК KP.RU