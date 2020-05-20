2020-05-20T15:17:49+03:00
Происшествия

Под Саратовом женщина отдала мошенникам 32 тыс. рублей ради компенсации за лекарства

Денег она не получила
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Красноармейского района обратилась жительница села Золотое.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонила неизвестная и сообщила о положенной компенсации за ранее купленные лекарства.

Поскольку сумма очень большая, чтобы ее получить, надо оплатить страховку.

Доверчивая сельчанка перевела 32 тыс. рублей на номер счета, который ей продиктовали, но денег так и не получила.

По данному факту организована проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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