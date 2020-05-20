Под Саратовом женщина отдала мошенникам 32 тыс. рублей ради компенсации за лекарства

20 Май 2020 2020-05-20T15:17:49+03:00

Денег она не получила

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В отдел полиции Красноармейского района обратилась жительница села Золотое.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонила неизвестная и сообщила о положенной компенсации за ранее купленные лекарства.

Поскольку сумма очень большая, чтобы ее получить, надо оплатить страховку.

Доверчивая сельчанка перевела 32 тыс. рублей на номер счета, который ей продиктовали, но денег так и не получила.

По данному факту организована проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU