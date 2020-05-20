Менеджер по продажам пытался подкупить ФСБшника в Саратове

20 Май 2020 2020-05-20T13:25:53+03:00

Во время работы парень попался на предоставлении персональных данных клиентов третьим лицам

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В Саратове следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Его подозревают в даче взятки ФСБшнику за совершение заведомо незаконных действий.

- Следствие считает, что парень, работая менеджером по продажам одного из операторов сотовой связи, имел доступ к базе данных клиентов и предоставил персональные данные оттуда третьим лицам. Этот факт выявили сотрудники регионального УФСБ, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Чтобы смягчить себе наказание, молодой человек решил дать взятку правоохранителю, проводившему доследственную проверку. Оперуполномоченный сообщил о прозвучавшем в его адрес незаконном предложении в установленном порядке.

Днем 12 мая, будучи в салоне автомобиля на улице Вольская, злоумышленник передал взятку в 50 тыс. рублей. После этого его действия пресекли сотрудники УФСБ.

Во время допроса подозреваемый во всем сознался. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU