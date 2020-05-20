В Балакове годовалая девочка захлебнулась в ванной

20 Май 2020 2020-05-20T13:29:12+03:00

Медики три дня боролись за жизнь ребенка, но спасти его не смогли

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В Балакове Саратовской области трагически погиб ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, девочке был год и четыре месяца.

Вечером 16 мая ее госпитализировали в больницу Балакова. Девочка была без сознания и 19 мая скончалась, несмотря на попытки медиков ее спасти.

По предварительным данным, ребенок захлебнулся во время купания. Следствие полагает, что сожитель матери ребенка вышел из ванны, чтобы взять полотенце, а когда вернулся, она уже была под водой. Родители попытались оказать помощь, но не сумели и повезли малышку в больницу.

Начата проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU