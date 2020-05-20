В Балакове годовалая девочка захлебнулась в ванной
В Балакове Саратовской области трагически погиб ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, девочке был год и четыре месяца.
Вечером 16 мая ее госпитализировали в больницу Балакова. Девочка была без сознания и 19 мая скончалась, несмотря на попытки медиков ее спасти.
По предварительным данным, ребенок захлебнулся во время купания. Следствие полагает, что сожитель матери ребенка вышел из ванны, чтобы взять полотенце, а когда вернулся, она уже была под водой. Родители попытались оказать помощь, но не сумели и повезли малышку в больницу.
Начата проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU