Накренившееся дерево на Григорьева грозит разрушить крышу дома

20 Май 2020 2020-05-20T12:40:21+03:00

Горожане спорят, надо пилить зеленые насаждения или нет

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На улице Григорьева в Саратове дерево грозит рухнуть на жилой дом.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ЧП случилось у двухэтажного дома №16. Одна из веток дерева опасно накренилась и уже начала разрушать крышу.

ЧП случилось на улице Григорьева. Фото соцсетей

Анонимный автор поста задает риторический вопрос: «Кто-то еще считает, что не надо пилить деревья?». В комментариях развернулась бурная дискуссия.

В Саратове уже несколько недель длится противостояние между противниками спила деревьев и теми, кто считает это необходимым. Аргументы обеих сторон понятны. В городе должны быть зеленые насаждения, спасающие от пыли, жары и для выработки кислорода. Однако зачастую высохшие ветви и стволы падают на людей и машины, калеча и разрушая.

Ветка опасно накренилась и угрожает кровле. Фото соцсетей

Местные власти периодически пилят деревья, но, по мнению активистов и общественников, делают это неправильно: либо оставляя уродливые пеньки и стволы без веток, либо уничтожая молодые здоровые деревья.

Напомним, недавно депутат Государственной думы Николай Панков также озаботился проблемой. Он осмотрел места вырубки и отметил, что необходимо на месте спиленных деревьев высаживать молодые. Город планирует разместить около тысячи саженцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU