Саратовец проигнорировал запрет суда на выход из дома и получил четыре месяца колонии
Суд признал 27-летнего саратовца виновным в несоблюдении административных ограничений.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, гражданин без уведомления надзорного органа покинул место своего проживания, расположенное в областном центре.
В ходе рассмотрения дела мужчина признал свою вину и раскаялся.
Теперь он проведет четыре месяца в исправительной колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU