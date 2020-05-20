Саратовец проигнорировал запрет суда на выход из дома и получил четыре месяца колонии

20 Май 2020 2020-05-20T11:21:32+03:00

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Суд признал 27-летнего саратовца виновным в несоблюдении административных ограничений.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, гражданин без уведомления надзорного органа покинул место своего проживания, расположенное в областном центре.

В ходе рассмотрения дела мужчина признал свою вину и раскаялся.

Теперь он проведет четыре месяца в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU