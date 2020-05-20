В пятницу Алексей Строгов проведет прямую линию
На вопросы граждан ответит подполковник полиции
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В пятницу, 22 мая, начальник отдела ГИБДД УМВД России по Саратову подполковник полиции Алексей Строгов проведет прямую линию.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в Госавтоинспекции города.
Задать свой вопрос можно будет с 11:00 до 12:00 по телефону: 75-22-41.
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ИСТОЧНИК KP.RU