Во дворе дома в Балакове мусоровоз насмерть сбил женщину

20 Май 2020 2020-05-20T11:59:52+03:00

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В Балакове Саратовской области сегодня, 20 мая, мусоровоз насмерть сбил женщину.

- Авария произошла в 11:00 у дома №103 по улице Ленина. 30-летний водитель во дворовой территории осуществлял погрузку мусора и наехал на пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Женщина скончалась на месте. Ее личность сейчас устанавливают.

Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работает ДПС.

UPD

Личность погибшей установили. Это 66-летняя женщина.

Фото из соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU