Во дворе дома в Балакове мусоровоз насмерть сбил женщину
В Балакове Саратовской области сегодня, 20 мая, мусоровоз насмерть сбил женщину.
- Авария произошла в 11:00 у дома №103 по улице Ленина. 30-летний водитель во дворовой территории осуществлял погрузку мусора и наехал на пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
Женщина скончалась на месте. Ее личность сейчас устанавливают.
Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работает ДПС.
UPD
Личность погибшей установили. Это 66-летняя женщина.
Фото из соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU