В Саратове рецидивист украл алкоголь из магазина

20 Май 2020 2020-05-20T11:09:52+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина, расположенного на Славянской площади в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 12 мая с 21:18 по 21:25 неизвестный унес коньяк Hennessy VS и виски Ballantine's Finest объемом по 0,5 литра, литр вермута Martini Rosso.

Сумма ущерба устанавливается.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист, который во всем признался.

Похищенное у него не изъяли.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU