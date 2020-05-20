Возле детского противотуберкулезного санатория в Саратове нашли череп и позвоночник
В Ленинском районе Саратова найден скелет человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, останки были обнаружены вечером 19 мая возле лечебного учреждения по Большому Дачному проспекту.
Это произошло возле детского противотуберкулезного санатория.
Тело нашли рабочие и сообщили в полицию.
Следователи и судебно-медицинский эксперт осмотрели кости — череп и несколько позвонков. Начата проверка для установления личности погибшего и причины смерти. Будут проверены базы пропавших без вести лиц. После этого примут процессуальное решение.
Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU