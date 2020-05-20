2020-05-20T11:06:53+03:00
Происшествия

Возле детского противотуберкулезного санатория в Саратове нашли череп и позвоночник

Следователи начали проверку [фото]
Екатерина Семенова
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В Саратове нашли кости человека. Фото СУ СКР по Саратовской областиВ Саратове нашли кости человека. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова найден скелет человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, останки были обнаружены вечером 19 мая возле лечебного учреждения по Большому Дачному проспекту.

Это произошло возле детского противотуберкулезного санатория.

Тело нашли рабочие и сообщили в полицию.

Следователи и судебно-медицинский эксперт осмотрели кости — череп и несколько позвонков. Начата проверка для установления личности погибшего и причины смерти. Будут проверены базы пропавших без вести лиц. После этого примут процессуальное решение.

Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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