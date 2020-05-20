В Саратове с сегодняшнего дня будет идти операция «Пешеход!»

20 Май 2020 2020-05-20T12:17:52+03:00

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В Саратове 20 и 22 мая пройдет рейд «Пешеход!».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, инспекторы будут обращать внимание на соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и теми, кто не имеет транспорта.

Граждан призывают во время следования через дорогу не отвлекаться на телефон, лучше не суетиться и не спешить, ведь водитель может не успеть среагировать.

Важно быть осторожными и в дождь, ведь в это время расстояние, нужное для остановки транспорта, увеличивается.

Соблюдение этих простых правил позволит уменьшить вероятность возникновения ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU