2020-05-20T12:17:52+03:00
Общество

В Саратове с сегодняшнего дня будет идти операция «Пешеход!»

Рейд продлится два дня
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове 20 и 22 мая пройдет рейд «Пешеход!».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, инспекторы будут обращать внимание на соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и теми, кто не имеет транспорта.

Граждан призывают во время следования через дорогу не отвлекаться на телефон, лучше не суетиться и не спешить, ведь водитель может не успеть среагировать.

Важно быть осторожными и в дождь, ведь в это время расстояние, нужное для остановки транспорта, увеличивается.

Соблюдение этих простых правил позволит уменьшить вероятность возникновения ДТП.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Накренившееся дерево на Григорьева грозит разрушить крышу дома
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
Стартовал новый сезон Кубка по менеджменту «Управляй!» Президентской академии
В энгельсском обсерваторе на изоляции находятся 70 человек
Саратовец проигнорировал запрет суда на выход из дома и получил четыре месяца колонии
В пятницу Алексей Строгов проведет прямую линию
Во дворе дома в Балакове мусоровоз насмерть сбил женщину
В Саратове рецидивист украл алкоголь из магазина
Возле детского противотуберкулезного санатория в Саратове нашли череп и позвоночник
Поступление в техникумы и колледжи Саратова: сроки остаются прежними
В Саратове с сегодняшнего дня будет идти операция «Пешеход!»
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 20 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
ГЖИ выдавала предписание отремонтировать лестницы в обрушившемся доме в Энгельсе
Появилось видео с места обрушения дома в Энгельсе
КВС продлевает сроки проведения опроса до 31 мая
Прокуратура выяснит, почему в Энгельсе обрушился дом
Самоизоляция в Саратове: в детсадах работают 112 дежурных групп